Max Verstappen reageert na kwalificatie Portugal: "Ga niet vol de eerste bocht induiken"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal was een spannende op het nieuwe circuit in de Algarve. Het achtbaan circuit is populair onder de coureurs en veel teams, coureurs maar zeker ook fans hopen het circuit volgend jaar weer op de kalender te zien.

Max Verstappen vindt het ook een leuk circuit, al had hij heel weinig grip. De Nederlander kon uiteindelijk strijden om de pole position maar start morgen alsnog op zijn vertrouwde derde plaats. Er zit wel een verschil tussen Verstappen en Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas; De Red Bull-coureur start op de zachte banden, terwijl Bottas en Hamilton op de medium-band starten.

Geen temperatuur in banden

Na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen aan dat het lastig was om temperatuur in de banden te krijgen. In gesprek met David Coulthard zei hij: "Het hele weekend is het al lastig op dit nieuwe circuit vanwege het nieuwe asfalt dat er is gelegd. Het is hierdoor moeilijk om temperatuur in de banden te krijgen."

"Het was hierdoor heel lastig om de voorbanden en achterbanden op elkaar af te stemmen."

Alles of niets

De eerste paar bochten worden interessant, zeker gezien de zachte band waarop Verstappen start. Hij geeft echter aan geen alles of niets-actie te zullen doen in de eerste bocht. Verstappen: "Ik ben blij met de derde plek. Ik had een goede ronde maar de derde plek zit dicht in de buurt en er is veel om morgen voor te rijden."

"De eerste bocht is geen bocht waar je vol erin duikt en alles of niets probeert. De start zal heel belangrijk zijn maar niet beslissend. We hebben niet veel informatie over hoe de banden zich zullen gedragen. Ik zal tijdens de race mijn eigen weg vinden en dan zien we wel wat er gebeurt."