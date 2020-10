Beschikbare bandensets voor de rest van het weekend

Pirelli heeft bekend gemaakt welke setjes per coureur nog beschikbaar zijn in Portugal op het circuit in Portimao. Zie hieronder in de afbeelding per coureur wat ze nog over hebben. Wat opvalt is dat geen enkele coureur nog oude banden heeft.

Pirelli heeft ook het onderlinge verschil tussen de banden berekend: "Omdat er weinig gereden werd op alle compounds en een lastig te rijden circuit is, kunnen de bandenverschillen alleen worden geschat, maar het lijkt erop dat er ongeveer 0,9 seconden tussen de hard en mediumband zit, en 0,6 seconden tussen de mediums en de softs."