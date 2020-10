Welke autosport is er allemaal te zien dit weekend?

Van de Formule 1 in Portugal naar de finalerace van IndyCars in de straten van St. Petersburg. En als toetje de Nascar Cup Series op Texas Motor Speedway. Dit weekend is er genoeg te beleven voor de ware autosportliefhebber.



Kan Max Verstappen eindelijk weer een overwinning pakken? Wil je zien hoe Rinus VeeKay historie schrijft met zijn rookie-kampioenschap? Of kijk je liever naar de spectaculaire show in de Nascar? Hieronder het tijdschema van alle belangrijke autosportsessies -en races op een rij.



Let op: er is rekening gehouden met wintertijden op de zondag.



Datum Klasse Tijd Vrijdag Formule 1 - Vrije Training 1 12.00-13.30 Vrijdag Formule 1 - Vrije Training 2 16.00-17.30 Zaterdag Formule 1 - Vrije Training 3 12.00-13.00 Zaterdag Formule 1 - Kwalificatie 15.00-16.00 Zaterdag IndyCar - Kwalficatie 21.05-22.20 Zondag Formule 1 - GP Portugal 14.10-16.10 Zondag IndyCar - St. Petersburg 19.30-21.30 Zondag Nascar Cup Series - Texas 21.30-00.30