Renault geeft Formule 3-kampioen testdag in Bahrein

Formule 3 kampioen Oscar Piastri krijgt een unieke kans. Hij mag namelijk gaan rijden in een R.S.18 van Renault op het circuit van Bahrein. Collega Renault-junioren Guanyu Zhou en Christian Lundgaard zijn ook aanwezig bij de test, beiden rijden momenteel in de Formule 2.

Renault gaat vier dagen testen. Ze gaan van start op 29 oktober met Lundgaard achter het stuur van de Renault, Piastri mag een dag later instappen. De laatste twee dagen zijn voor de testcoureur van Renault, Zhou.

Voor Lundgaard en Zhou is het niet nieuw op in een Formule 1-bolide te rijden, wel voor Piastri en hij kijkt daar ook erg naar uit. "Ik kan gerust zeggen dat ik erg blij ben om volgende week in Bahrein in de R.S.18 te rijden", zei Piastri in een verklaring van Renault. “Het zal duidelijk mijn eerste test in een Formule 1-auto zijn, dus het zal zeker een moment zijn om te koesteren en nog lang te onthouden. Het is niet elke dag dat je de kans krijgt om in een F1-auto te rijden, dus ik ben het team erg dankbaar voor de kans.”

Vooral veel leren en genieten zijn de doelen van de regerend Formule 3-kampioen. "Er zal deze dag veel te leren zijn, zoals wennen aan het vermogen, de neerwaartse kracht en het remmen van de auto en het zal allemaal een uitdaging worden, maar ik vind het heerlijk om een nieuwe aan te pakken."

Mia Sharizman, de directeur van de Renault Sport Academy, tekent Piastri's dag uit. Hij gaat de testdag vooral gebruiken "om hem op de hoogte te brengen en vertrouwd te maken met de auto". Voor Zhou en Lundgaard zal dat wat anders zijn: "hun dagen zullen de vorm krijgen van een echt raceweekend, met training, kwalificatie en racesimulaties."