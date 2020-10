Andreas Seidl over aankomend GP-weekend: "We zullen onze auto nog beter moeten leren kennen"

Het team van McLaren kan dit raceweekend in Portugal goede zaken doen met het team. Het kan namelijk de derde plek in het klassement overnemen van Racing Point met een goed resultaat.

Gezien het feit dat dit de eerste Grand Prix zal zijn die wordt gehouden op de Autódromo Internacional do Algarve, is het bijzonder dat beide McLaren-coureurs hier al op hebben geracet. Het kan een klein voordeel zijn voor de twee coureurs van het team uit Woking.

Goede resultaten in Portugal

De Portugese Grand Prix is niets nieuws voor Formule 1. De race werd voor het laatst gehouden in 1996 op Circuito do Estoril en heeft 25 keer plaatsgevonden. McLaren wist de race in 1987 en 1988 te winnen, maar dat ligt nu niet in de verwachting.

Teambaas Andreas Seidl denkt wel dat een goed resultaat mogelijk is. "Terwijl we ons voorbereiden om naar Portugal te vertrekken, ligt onze focus sinds Duitsland op het analyseren en begrijpen van de gegevens die we op de Nürburgring hebben verzameld, zodat we tot de juiste conclusies komen en de beste manier om vooruitgang te boeken. Op basis van die analyse zullen we ons nieuwe aerodynamische concept met de neus blijven gebruiken. We zullen doorgaan met het brengen van meer nieuwe upgrades naar de auto om op vrijdag te testen en ook ons nieuwe aero-concept verder verkennen en kwantificeren."

Geen data maakt het lastig

Seidl kijkt uit om op het sinds 2008 geopende circuit te mogen staan. "Het is geweldig om dit seizoen naar Portugal en naar een nieuw circuit te gaan, vooral gezien de omstandigheden die dit jaar hebben gebracht. Dit is de eerste keer dat de Formule 1 op het circuit van Portimão racet, nadat het tijdens het seizoen 2008-2009 is gebruikt voor wintertests."

"Net als bij Mugello is het circuit van Portimão een onbekende met beperkte historische gegevens over het circuit, dus we proberen te begrijpen hoe de huidige F1-auto's zullen presteren door middel van simulatie. Ik ben er zeker van dat het een goede test zal zijn voor alle teams en coureurs om het circuit volledig te begrijpen en om je het beste voor te bereiden op de kwalificatie en de race."