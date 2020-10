Toto Wolff: "De Formule 1 moet meer doen, anders komen er geen motorfabrikanten bij"

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, denkt dat de Formule 1 nog meer middelen moet inzetten om de promotie van de hybride-motoren groter te maken. Hierdoor verliet Honda deels ook de Formule 1, maar hij is van mening daarom dat meerdere teams de Formule 1 hierdoor zullen verlaten.

Budgetlimiet motoren

Toto Wolff kan al een inschatting maken welke kosten de volgende zullen zijn die eraan moeten geloven. Nu de Formule 1 het budgetplafond heeft doorgevoerd, zullen de motoren de volgende zijn. De Formule 1 besloot een aantal jaren geleden over te stappen naar V6-motoren. Bij de fans en de coureurs bleken ze niet de meest geliefde te zijn. Toto snapt daar niet veel van, want ze zijn de meest geavanceerde technologie in hun branche zijn.

Kleine motorfabrikanten die wel interesse in de Formule 1 hebben, maar het niet kunnen betalen, lijken weg te blijven. Honda keerde terug in de Formule 1, maar maakte ook snel weer bekend de koningsklasse te verlaten.

Meer promotie

Mercedes wordt algemeen gezien als de benchmark op de motorafdeling en Wolff vindt dat de Formule 1 het niet goed genoeg doet als het gaat om het promoten van de hybride powerunits. "Ik denk dat we het hybride verhaal niet goed genoeg vertellen", zegt hij tegen motorsport.com.

Wolff vervolgt: "Met 50% thermische efficiëntie en de complexiteit en technologie die in deze auto's bestaat met de terugwinning van energie met kinetische energie of uitlaatgassen, de batterijen die we gebruiken en de technologie erin, zijn we een behoorlijk goede showcase voor hybride technologie."

"De volgende generatie motoren zal zich in de toekomst nog meer lenen voor duurzame energieterugwinning, wanneer ze ook komen. We weten nu dat we naar de kosten moeten kijken. We willen niet dezelfde fout maken dat we puur technisch gedreven zijn, zoals bij deze krachtbronnen. Maar zorg ervoor dat ze iets innovatiefs, duurzaams en krachtigs hebben. Ze moeten ook zuiniger zijn en tegen een redelijke prijs te produceren."