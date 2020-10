FIA past Super Licentie-systeem aan: "Coureurs kunnen onder bepaalde voorwaarden een licentie aanvragen"

De FIA World Motor Sport Council heeft besloten de superlicentieregels te wijzigen. Dit doet de bond om zo alles te vereenvoudigen, omdat het Coronavirus er een raar jaar van heeft gemaakt. Zo kunnen coureur die het niet hebben kunnen halen, toch beroep doen op hun Super Licentie.

Met een FIA Super Licentie kunnen de coureurs deelnemen aan de Formule 1. Er zijn verschillende vereisten waaraan bestuurders moeten voldoen, waaronder: minimumleeftijd van 18 jaar, internationale klasse A-wedstrijdlicentie, slagen voor een FIA-theorietest over kennis van de F1-sportcodes en -reglementen en een geldig rijbewijs voor de personenauto voor het land dat wordt vermeld als de nationaliteit van de bestuurder. Al kan dat laatste door de vingers worden gezien. Bij Max Verstappen was dit bijvoorbeeld niet nodig. Er is ook nog een andere manier om aan je licentie te komen, dat is minimaal 300 rondes afleggen op een circuit in een F1-auto.

Het moeilijkste om z’n licentie te kunnen bemachtigen, zijn de superlicentiepunten. Coureurs kunnen een aantal punten verdienen door middel van het rijden in een vrije training in de Formule 1, of op een goede plek in het kampioenschap te eindigen. De nummer 1 van de Formule 2 krijgt rechtstreeks 40 punten en kan zo naar de Formule 1. Voorheen moesten coureurs ten minste 40 punten scoren over een periode van drie jaar via een reeks autosportkampioenschappen om in aanmerking te komen voor een machtiging om te rijden in de Formule 1. De autosportbond heeft dit nu verlengd met een jaar inclusief 2020, om de punten mee te laten tellen. Sommige coureurs hebben uit onmacht niet de benodigde punten kunnen halen.

De FIA kwam met de volgende verklaring. “In het kader van de huidige situatie is het venster waarin bestuurders Super License-punten mogen scoren verlengd van drie naar vier jaar. Er wordt rekening gehouden met het hoogste aantal punten dat is verzameld in een periode van drie jaar van een periode van vier jaar, inclusief 2020. Coureurs die niet de vereiste 40 Super License-punten hebben verzameld vanwege omstandigheden buiten hun macht of redenen van overmacht, krijgen de kans om hun zaak door de FIA te laten behandelen. Coureurs moeten minimaal 30 punten hebben gescoord en consistent uitstekende rijvaardigheid hebben getoond in eenzitter-wagens om te kunnen solliciteren onder deze nieuwe verordening."