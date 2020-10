Het raceweekend in Duitsland was een dag met twee kanten. Pierre Gasly die een zesde plek binnen wist te slepen, maar Daniil Kvyat die een ongelukkige dag had en in een botsing terecht kwam. De Grand Prix van Portugal is een ideaal circuit waar het team zich opnieuw kan bewijzen. Hieronder blikt het team alvast vooruit op het raceweekend.