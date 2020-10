Dutch Grand Prix op 2 mei, zet je op aanwezig op het event!

Eigenlijk zouden we dit jaar al een race op Zandvoort hebben, maar naar de laatste race in 1985 toen Niki Lauda won, is er geen Formule 1-actie op het circuit geweest. Wel heeft Red Bull Racing er jaarlijkse demonstraties tijdens de Jumbo Racedagen, maar dit jaar zou er dan een race komen. Helaas kwam het Coronavirus overgewaaid en werd de race gecanceld.

Alle tickets waren al snel uitverkocht en een speciale dag voor de Jumbo-kaartjes was ingelast, om de bekende Jumbo Racedagen te vervangen. Alles kon zo de prullenbak in, want er werd niet meer geracet op Zandvoort dit seizoen. De organisatie besloot zelf de race te cancellen en later werd ook bekend waarom. Niemand wilde een event in die tijd, ook de overheid niet. Het kost enorm veel geld om de Formule 1 naar Nederland te halen, maar het onder controle krijgen van het virus was veel belangrijker.

De Formule 1 heeft een concept-kalender en die is gelekt. Het Spaanse SoyMotor heeft de kalender weten te bemachtigen en op haar nieuwssite gezet. Vanochtend kwam hij op GPToday.net te staan. Hierop kon je zien dat Bahrein de seizoensopener is in plaats van Australië, in Abu Dhabi sluiten we het seizoen af en in Nederland komt het Formule 1-circus op 2 mei.

Volgend seizoen gaat de organisatie het opnieuw proberen, op de eerste zondag in mei gaan de racelichten uit. Zet jezelf op aanwezig op het onderstaande event, zo mis je zeker niets!