Circuit Portimao moet maximaal aantal bezoekers verminderen

Tijdens de Grand Prix van Portugal zullen er minder bezoekers aanwezig zijn dan de maximale limiet, dat eerder werd gegeven. Door een nieuwe uitbraak van het Coronavirus in Portugal heeft het Portugese RIVM besloten minder mensen toe te laten.

Het grootste persbureau van Portugal, Lusa, citeerde circuitdirecteur Paulo Pinheiro. Die zei dat er 46.000 tickets in de verkoop gingen voor de Formule 1-race, maar het onwaarschijnlijk was dat er daadwerkelijk zoveel fans aanwezig zullen zijn. Vooral door het coronavirus blijven mensen thuis en gaan niet graag weg, omdat ze bang zijn het virus op te lopen.

Het weekend kan maximaal drie keer 27,500 bezoekers aan. Dit is het maximale aan zitplaatsen, zo bevestigt de directeur. "We wachten nog steeds op de definitieve versie van het advies van het directoraat Gezondheid, maar in principe zou de maximale limiet 27.500 zitplaatsen moeten zijn."

Pinheiro zegt dat hij dat document maandag (vandaag) verwacht, met de Formule 1 gepland om dit weekend te racen. Hij verwacht ook geen probleem als het aantal verkochte tickets hoger is dan het aantal toegestane bezoekers. Dit komt omdat fans uit verschillende landen naar het circuit komen, die zullen naar verwachting niet allemaal afreizen naar het land. Portugal heeft haar maatregelen ook aangescherpt, want de besmettingen bleven stijgen. De directeur van de gezondheidszorg van Portugal, Graca Freitas, heeft toegegeven zeer voorzichtig te zijn met de Grand Prix. Midden in deze zorgwekkende situatie wil hij niet een te vroeg besluit nemen. Daardoor besloot hij pas vandaag over het aantal bezoekers.

Formule 1 met acht besmettingen

De Formule 1 heeft vorige week bekend gemaakt dat acht leden van het Formule 1-circus positief geteste zijn. Deze personen reizen niet af naar Portugal en gaan in zelfisolatie. Zelfs voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone maakt zich zorgen over de pandemie, nu zijn Zwitserse hotel Olden nu gesloten is. "Een van de medewerkers heeft het virus opgelopen", vertelde hij aan de krant Blick. “Dus we houden ons aan de regels, want covid-19 is tien keer erger dan de griep."