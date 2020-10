Het Goodwood Festival of Speed heeft dit jaar een andere wending gekregen. Door het Coronavirus gaat dat niet door, maar er is wel wat anders. Het Goodwood SpeedWeek is daarvoor gekomen. Alle auto's uit verschillende klasses en jaren doen er aan mee. Hieronder zie je hoe de Formule 1-auto's uit verschillende jaren het circuit op rijden. Daaronder staat een LIVE videostream.

De LIVE videostream