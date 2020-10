Portugal betaalt heel weinig geld voor F1-race

Portimao betaalt een veel lagere prijs voor deelname aan de Formule 1-kalender in 2020 dan alle andere races, of dan normaal betaalt dient te worden. Het Portugese circuit, dat volgend weekend zijn allereerste Grand Prix organiseert, is een van de vele locaties die dit jaar zijn opgesteld om de hiaten in de kalender op te vullen tijdens de coronacrisis.

"Elke race in Europa kost 30-50 miljoen euro, maar onze cijfers, die onder contract staan ​​en niet openbaar zijn, zijn veel lager", aldus Paulo Pinheiro, de racepromotor.

Liberty Media heeft dit jaar uitzonderingen gemaakt om alsnog een volle F1-kalender te presenteren en de sport draaiend te houden, maar F1-CEO Chase Carey houdt vol dat het raceschema van volgend jaar hopelijk 'dichter bij normaal' zal zijn.

Pinheiro heeft er echter nog steeds vertrouwen in dat het Portugese circuit een toekomst kan hebben in de Formule 1. Hij vertelde in gesprek met het Portugese A Bola: "Er zijn veel circuits met contracten, maar de mogelijkheid om races roteren, laat ons dromen dat de F1 vaker naar ons circuit komt. Ons circuit is aantrekkelijk en de Grand Prix wekt veel verwachtingen."

"We voldoen aan de planning en de specificaties, die complex en veeleisend zijn. We hebben het asfalt vervangen en nieuwe bewegwijzering, bruggen en kilometers kabels aangebracht. Ons team bestaat uit slechts 55 mensen, maar we zijn zeer gemotiveerd om de droom van ons leven waar te maken."