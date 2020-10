Alonso opgetogen na F1-test: ''Renault heeft veel potentieel"

Fernando Alsono heeft gisteren tijdens een filmdag getest met de Renault op het circuit van Barcelona. Dit ter voorbereiding voor zijn come back van volgend seizoen. De tweevoudig wereldkampioen blikte terug op een geslaagde sessie.

''Al was het maar 100 kilometer, het voelde speciaal om weer in de wagen te stappen en te werken met het team'', zei de Spanjaard.

Na twee jaar afwezigheid te zijn geweest, moest Alonso weer wennen aan een F1-wagen. ''Je mist een beetje de rempunten, je vergeet hoe de snel de bochten op je afkomen, de kracht van de remmen en de bochtensnelheid. Er zijn heel veel dingen die ik weer eigen moet maken. Dit zal korter duren dan iets nieuws, zoals de Dakar of Indy", aldus de coureur die 18 jaar actief in de F1 is geweest.

Na de test was de Spanjaard positief gestemd over volgend seizoen. Ook biedt de recente resultaten van het Franse team perspectief. "Binnen het team hebben we zeer goede hoop. Dit jaar is er veel progressie geboekt in het kampioenschap en de posities tijdens het weekend", zegt Alonso veelbelovend.

De tweevoudig kampioen verwacht dat de teams in het middenveld nog steeds tekort komen. "We moeten onze beide benen op de grond houden. De regels veranderen bijna niet tot 2022."

Alonso heeft echter wel veel vertrouwen en optisme in het Franse team, dat na dit seizoen verder gaat als Alpine. "Ik denk dat we een goed team hebben met veel talent, mooie sponsoren en fans over de hele wereld. Er zijn genoeg ingrediënten om te presteren in 2021."

Van de R.S.20 was de tweevoudig kampioen erg onder de indruk. "De auto presteert erg goed de laatste Grands Prix en ik voel veel potentieel." Over de motor zei de ervaren coureur: “De laatste keer dat ik met een Renault-motor reed was in 2018 en dit voelde als een stap vooruit."

Alonso kon gisteren nog niet voluit. "Het ware potentieel heb ik niet gevoeld, omdat ik nog niet op snelheid ben, maar ik ben blij hoe het gegaan is."

De komende tijd zal de kersverse Renault-coureur het team blijven volgen. "Ik kijk elke race. Ik volg elke ronde. Het podium was verdiend en ik was blij voor ze. Cyril Abiteboul is misschien bezorgd over zijn aanstaande tattoo, maar voor de rest was het een fantastisch moment."

Wanneer Alonso opnieuw gaat testen is nog niet officieel bekend gemaakt. Waarschijnlijk, ironisch gezien, komt de 39-jarige in actie in een Young Drivers Test aan het einde van het jaar.