Paul di Resta smijt gerucht in de paddock: "Gasly moet vertrekken bij Red Bull"

Afgelopen weekend was Pierre Gasly na de race in Duitsland het gesprek van de avond. Nico Rosberg was op de Nurburgring en te gast bij Sky F1, waar analist en commentator Paul di Resta een pittig gerucht de wereld in heeft geslingerd. Volgens de oud F1-coureur is het Pierre Gasly die moet vertrekken uit het Red Bull-kamp.

Rosberg deed na de onthulling zijn best om informatie van Paul di Resta op te vragen maar het was een gevalletje blaffen maar niet bijten van Di Resta.

Albon zwaar onder druk

Nu Alex Albon het moeilijk heeft en Gasly uitblinkt sinds de twee coureurs van stoel wisselden tussen Red Bull en AlphaTauri, zijn er veel experts geweest die opriepen het duo om terug te ruilen met Gasly die Albon weer vervangt bij Red Bull.

Albon had opnieuw een ellendig raceweekend tijdens de Grand Prix van de Eifel. Hij had nog enigszins een redelijk goede kwalificatie maar bracht zijn racestrategie in gevaar door een grote remfout in de eerste ronde, pakte de voorvleugel van Daniil Kvyat mee die kapot ging, wat hem een ​​penalty opleverde en kwam bijna in botsing met Gasly voordat hij uit de race viel met een kapotte radiator.

Gasly reed ondertussen naar een indrukwekkende zesde plaats toe. Het jaar 2020 is een zeer goed jaar voor de Fransman, waaronder natuurlijk een gedenkwaardige overwinning op Monza. Met dat alles in overweging genomen, waarom heeft Red Bull hun coureurs niet opnieuw verwisseld?

Gesprek Rosberg en Di Resta

Het gesprek tussen Paul di Resta en Nico Rosberg op Sky F1 liep als volgt:

Paul di Resta: "Het juniorprogramma biedt niet iemand om Max Verstappen hard genoeg te pushen."

Die opmerking werd door Rosberg betwist, wat leidde tot het volgende gesprek.

Rosberg: "Maar wacht even, Paul, je hebt Pierre Gasly die een episch seizoen beleeft. Je weet iets dat wij hier nog niet weten... dus waarom zit Gasly volgend jaar niet in die auto? "

Di Resta: "Ik heb het alleen over het geruchten die in de paddock rondgaan."

Rosberg: "Welke?"

Di Resta: "Op de een of andere manier ... hij (Gasly) heeft een paar mensen binnen Red Bull boos gemaakt."

Rosberg: "Heb je voorbeelden? Wie precies?"

Di Resta: "Ik kan je de chats en apps laten zien Nico."

Meer informatie wilde Di Resta niet geven maar Rosberg wilde het de kijkers niet onthouden en vroeg naar de suggestieve opmerkingen van Di Resta. Overigens waren zowel Di Resta als Rosberg het erover eens dat Gasly naast Max Verstappen in de andere Red Bull-auto zou moeten zitten.

"Je zou Gasly waarschijnlijk in de Red Bull moeten zetten bij de prestatie die hij op dit moment levert. Afgezien daarvan heb je Perez, maar aan de andere kant zijn dat allemaal niet echt de meest geweldige oplossing die je op dit moment wilt. Het moet tussen die twee zijn en ik zou Gasly kiezen."

Di Resta reageerde: "Op dit moment zou je Gasly waarschijnlijk kiezen en hem nog een eerlijke kans geven, want ik denk dat hij het verdient. Hij heeft genoeg gedaan om zijn zelfvertrouwen weer op te bouwen."