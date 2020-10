Max Verstappen over safety-car: "Hij was te lang buiten, snap er niets van"

Max Verstappen reed een goede race in Duitsland. Met een tweede plek kan de Nederlander tevreden zijn, maar hij heeft wel wat aandachtpunten. Het podium bestaat naast Verstappen die de tweede plek mag verzilveren, Lewis Hamilton op P3 en een verassende Daniel Ricciardo op de derde plek.

Max Verstappen had een goede start, maar Ferrari-coureur Charles Leclerc een nog betere. Hij kwam langszij de 22-jairge Limburger, maar die gaf niet op en vocht door om zijn derde startplek vast te kunnen houden. Na een aantal ronden viel het gat met de nummer vier Charles Leclerc al snel. Bottas, Hamilton en Verstappen reden weg van het peloton en konden een onderlinge strijd gaan voeren. Bottas haakte op één derde van de race af, hij had problemen met zijn motor. Verstappen moest alleen doorgaan met Hamilton. De Brit reed te snel voor Verstappen, tot er een safety-car op de baan kwam. Waar Verstappen het niet helemaal over een is was. “Ik snap niet dat de safety-car zo lang op de baan moest rijden. Het is behoorlijk gevaarlijk met deze bolides als de banden zo koud zijn. We kijken er later naar”, zo vertelde hij tegen David Coulthard

Snelste ronde

Ondanks alles was het volgens de coureur een goede wedstrijd. "Het was in het algemeen een goede wedstrijd. Ze (Mercedes, red.) waren een beetje te snel, maar in de laatste ronde ging ik er gewoon voor om te kijken wat er zou gebeuren. Die snelste ronde levert weer een extra WK-punt op, dus daar ben ik zeer blij mee." Hij was daar over de radio heel blij mee. “Geweldig jongens!”