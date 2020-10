Max Verstappen waakzaam: "Niemand heeft informatie over de race"

Max Verstappen was weer eens blij voor de camera van Ziggo Sport. De Nederlander kwam de laatste tijd chagrijnig voor de camera van de televisiezender, door de matige resultaten en uitvalbeurten. De kwalificatie voor de Eifel Grand Prix was een goede voor Verstappen. De 23-jarige Limburger nam het voortouw. Al waren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een tikkeltje sneller.

Op de Nürburgring heeft Verstappen niet al te veel ervaring. Hij kon dit weekend maar één uurtje trainen en moest toen al aan de kwalificatie beginnen. Het team waar de Nederlander voor in actie komt, Red Bull Racing, had voor dit weekend nieuwe onderdelen meegenomen.

Door het tijdgebrek, omdat er dus maar een uurtje getraind kon worden, moest Verstappen haast maken. Het lukte hem om een goede set-up neer te zetten en de onderdelen uit te proberen. Hij was tamelijk tevreden over de nieuwe onderdelen. "De nieuwe onderdelen die we mee hebben genomen voelen erg goed aan", zo vertelde de Nederlander tegenover Ziggo Sport. Al was hij nog niet helemaal tevreden met zijn kwalificatiesessie. "We hadden nog veel last van onderstuur, dat was de hele dag al het geval. Misschien zat er wel meer in."

Het weer zat gisteren al niet mee, maar vandaag was het ook niet ideaal. Het was koud en nat, wat natuurlijk niet de beste omstandigheden zijn om te racen. Al weet Max Verstappen dat dat niet uitmaakt voor de Mercedessen die hij moet verslaan. "Door de koude temperaturen en een natte baan kan je niet de snelheid meenemen die je normaal wel mee kan nemen. Maar ja, uiteindelijk is Mercedes nog altijd sneller dan wij zijn. Ik weet dan ook niet wat ik morgen moet verwachten."

Verstappen kreeg nog een vraag over zijn podiumkansen, daar was hij heel nuchter in. "Een podium is het doel. Alles wat daar bovenop komt is mooi meegenomen. Maar niemand heeft nog echt informatie over morgen, dus dat zien we nog wel."