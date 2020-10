Max Verstappen teleurgesteld: "Maar we komen wel dichterbij Mercedes"

Max Verstappen liet tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel nog maar eens zien waarom hij een van de grootste talenten ooit is in de Formule 1. Door de gebrekkige voorbereiding door de weersomstandigheden gisteren, hadden de topteams maar weinig tijd om de optimale set up te bepalen voor de race op de Nürburgring en daar voer de Nederlander duidelijk wel bij.

Verstappen was de hele ochtend al snel en ook in de kwalificatie stond hij vaak op de eerste plek en voordat de laatste run in Q3 begon stond de Nederlander daar zelfs nog steeds. Verstappen was uiteindelijk ook teleurgesteld dat het eindresultaat een derde startplek was: “Het was interessant na de afgelastingen van gisteren, en vandaag was daardoor een drukke dag. We hadden een goede kwalificatie, al hadden we wel veel last van onderstuur door de kou. Daardoor verslijten de voorbanden snel.

“We komen echter dichterbij Mercedes en dat is positief. Ik ben toch een beetje teleurgesteld, maar het is wat het is. Het zal morgen interessant wat de banden gaan doen. Het is een leuk circuit, dus laten we kijken wat er mogelijk is.”