Max Verstappen: "Banden laten werken is moeilijk met dit koude weer"

Formule 1-coureurs beleefden vandaag een saaie dag. De vrije trainingen werden afgelast omdat de medische helikopter niet kon opstijgen vanwege het slechte weer en mist.

Max Verstappen vond het jammer voor de fans en hemzelf dat er niet kon gereden worden. Zo vertelt de teleurgestelde Red Bull-rijder op zijn eigen website: "Het is jammer voor de fans. Eindelijk laten ze fans toe en dan is het erg jammer dat we niet kunnen rijden. Maar we moeten accepteren dat de medische helikopter niet kan vliegen in deze omstandigheden."

De komende dagen verwacht de Nederlander betere omstandigheden, maar het wordt een uitdaging om het zwarte rubber op temperatuur te krijgen: "Het is lastig dat het zo koud is, daarmee wordt het moeilijk om de banden goed te laten werken. Ik denk dat het weer morgen een beetje beter zal zijn, slechter dan vandaag kan bijna niet en we zullen zien wat er gaat gebeuren."

Morgen om 12:00 uur is de derde vrije training.