Albon over samenwerking met Verstappen: "We geven dezelfde feedback aan het team"

Alex Albon heeft het sinds zijn komst bij Red Bull Racing lastig. De Thaise Brit legt het af tegen Max Verstappen en komt steevast 5 tienden te kort op zijn Nederlander teamgenoot. In dat opzicht is er niet veel veranderd voor Red Bull Racing en Max Verstappen vergeleken met de periode dat Pierre Gasly voor het Oostenrijkse team reed.

Al diverse keren is Alexander Albon (bijna) op een ronde gezet tijdens de race door teamgenoot Verstappen. De lat ligt hoog voor Albon maar hij heeft hier zelf geen problemen mee. Sterker nog, hij vindt het een voordeel waarvan hij kan leren, zo zegt hij in gesprek met Autosport.

Verstappen altijd op de limiet

Gevraagd of hij vond dat het een zegen is om Verstappen als teamgenoot te hebben, of een last, antwoordde Albon: "Het is beide omdat je duidelijk tegen hem rijdt als één van, zo niet, de snelste man op de baan. Hij rijdt de hele tijd op de limiet. Van de eerste vrije training tot de race. Dus je zult het natuurlijk altijd moeilijk hebben om tegen hem te racen."

'Maar tegelijkertijd zie ik het zo: je hebt ook vrijwel de beste gegevens om naar te kijken en jezelf te vergelijken. Ik ben ervaren, in de zin dat ik nu een jaar heb gereden voor dit team, maar in de globale zin leer ik nog steeds en moet ik nog steeds meer snelheid krijgen. Om te kunnen zien waar Max snel is en hoe hij zijn rondetijd haalt, is het ook heel goed als coureur om dat te zien en jezelf daarin te verbeteren."

Geen hulp van Max

Albon zei dat hij op een topniveau in de autosport zoals de F1 niet zou verwachten dat Verstappen hem actief zou helpen. Hij zei echter blij te zijn met de manier waarop de Nederlander met het team omgaat. Albon: "Iedereen op de autosport, houdt informatie voor zichzelf. Niemand zal elkaar gaan helpen. Maar tegelijkertijd verbergt Max absoluut niets. Er is geen enkele politieke aard aan hem, helemaal niet. Hij is heel open in hoe hij spreekt."

"We hebben vergelijkbare feedback over de auto, wat ook erg belangrijk is. Max is een open boek, dus in onze technische bijeenkomsten denk ik dat het goed is omdat we onze discussies hebben. We praten openlijk over wat we nodig hebben in de auto en het neigt dezelfde kant op te gaan. Dus in die zin is het leuk."