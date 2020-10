Nurburgring hoopt permanent op F1-kalender te blijven

De directeur van de Nurburgring is niet zeker of de race van dit weekend een eenmalige race zal zijn voor de voormalige Formule 1-locatie. Naast Mugello, Portimao, Imola en Istanbul behoort het Duitse circuit tot degenen die de gaten in de haastig samengestelde 'coronakalender' van de F1 opvullen.

Een criterium voor de opname van sommige van die circuits is dat de lokale autoriteiten groen licht hebben gegeven voor de terugkeer van toeschouwers, nadat de eerste 8 races waren verreden zonder fans op de tribunes.

Dit weekend zullen echter 20.000 fans op de Nurburgring zijn - ook al is het weer in de Eifel in oktober typisch slecht. Ralf Schumacher zegt over het weer: "Zelfs sneeuw is niet onmogelijk. Het weer belooft erg vermakelijk te worden voor het publiek."

Wat betreft de kansen van het circuit om in 2021 terug te keren naar de F1-kalender, is Nurburgring-baas Mirco Markfort niet zo zeker. Markfort: "We zullen natuurlijk proberen de Formule 1 in de toekomst te behouden, maar dat hangt ook af van de algemene omstandigheden in de wereld - of dat nu corona is of de economische gevolgen van corona. Deuren kunnen voor ons opengaan, maar dat is allemaal speculatie."

Geen toeschouwers Turkije

De plannen van Istanbul voor maximaal 100.000 toeschouwers zijn echter mislukt, waarbij de regering nu aankondigt dat fans niet langer zullen worden toegelaten tot het evenement van 15 november.

"Als onderdeel van de inspanningen om de coronapidemie te bestrijden, en in overeenstemming met de aanbeveling van het Istanbul Provincial Pandemic Committee, zal de Turkse GP plaatsvinden zonder toeschouwers", aldus een verklaring.