Verstappen wint online race 'Petit Le Mans'

Max Verstappen heeft online weer zich van zijn beste kant laten zien. Op het online-platform iRacing won de Redbull-coureur met Team Redline Orange de 10-uurs race op Road Atlanta in de LMP2. Samen met zijn teamgenoot Jonas Wallmeier pakte de Limburger de zege met een ronde voorsprong en kroonde zich als winnaar van 'IRacing Petit Le Mans'.

Beide rijders waren behalve snel ook bijna foutloos en konden slim brandstof besparen. Een lange tijd was er een harde strijd met het zusterteam van Team Redline. Die kreeg later schade in de race en moest zich gewonnen geven.

Het evenement werd gesupport door de VCO, de overkoepelende organisatie van o.a. de 24 uur van Le Mans.