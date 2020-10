Mika Salo: "We hebben Lewis Hamilton te hard gestraft"

Mika Salo heeft toegegeven dat de straffen voor Lewis Hamilton in Sochi te hard waren. De voormalige F1-coureur, die FIA-steward was bij de Russische Grand Prix, kwam onder vuur te liggen nadat Hamilton en zijn fans het bestuursorgaan ervan beschuldigden de zesvoudig wereldkampioen onterecht te hebben aangevallen.

Salo kreeg ook kritiek omdat hij informatie over de straffen zou lekken aan de Finse omroep C More. Nu verdedigt hij opnieuw de beslissing van de stewards dat de straffen, die aan Hamilton zijn toegekend voor illegale proefstarts voorafgaand aan de race, te zwaar waren.

Regels volgen

Tegen de Finse krant Iltalehti zegt de voormalig F1-coureur: "Het was een duidelijke overtreding van de regels, dus er moest een sanctie worden opgelegd. We dachten ook dat het hard was, maar we handelden volgens de straftabel en de reglementen die ons worden geboden."

De stewards trokken later echter de beslissing in om strafpunten toe te voegen aan Hamilton's superlicentie, wat hem gevaarlijk dicht bij een schorsing zou hebben gebracht. Salo: "Na de race kregen we een radiogesprek tussen Hamilton en het team te horen, waarin duidelijk naar voren kwam dat het team toestemming had gegeven voor de proefstart op de plek waar hij hem uitvoerde."

"Het was een communicatieprobleem, want Mercedes bedoelde niet dat Hamilton zo ver weg zou gaan als hij deed. Ze accepteerden de andere straffen zonder probleem."

Salo kwam echter terug op het idee dat Hamilton routinematig het doelwit is van de FIA: "De stewards hebben zoveel informatie en data tot hun beschikking dat beslissingen altijd argumenten heeft."