Lewis Hamilton gaat F1 boek met reglementen doornemen

Lewis Hamilton heeft gezworen 'brandschoon' te blijven voor de rest van het kampioenschap in 2020. De Mercedes-coureur was woedend nadat hij sancties had gekregen voor illegale proefstarts tijdens de Russische Grand Prix.

Zijn twee strafpunten die hem gevaarlijk dicht bij een raceverbod brachten, werden uiteindelijk ingetrokken, maar teambaas Toto Wolff staat erop dat zijn team en coureurs in de volgende races niet tegen straffen moesten aanlopen.

Hamilton is het daarmee eens: "Ik zal er gewoon voor zorgen dat ik heel netjes zal rijden om geen strafpunten te krijgen. Geef ze nergens een excuus voor."

Onder de loep

Na zijn aanvankelijke razernij keerde Hamilton zijn verklaring terug dat Formule 1-officials opzettelijk proberen te voorkomen dat hij een zevende titel wint in 2020. Hamilton zei hierover: "Ik denk niet per se dat het op mij is gericht. Ik denk dat wanneer een team vooraan staat ze duidelijk onder de loep worden genomen. Alles wat we aan onze auto hebben, wordt het gecontroleerd en wel drievoudig gecontroleerd."

"Ze veranderen de regels, zoals de motorinstellingen, er zijn veel dingen die in de weg moeten staan ​​om het racen spannend te houden, neem ik aan. Dat is hoe het voelt - alsof we bergopwaarts vechten, maar het is oké, het is niet alsof ik nog nooit met tegenslagen te maken heb gehad, dus we houden gewoon ons hoofd naar beneden en blijven vechten en netjes rijden om geen strafpunten meer te krijgen, heel netjes om precies te zijn."

Boek met reglementen

Hamilton zei dat Mercedes voor de komende races, voorafgaand aan de volgende race op de Nurburgring, het reglementenboek nog eens goed zal doornemen. "Ik denk dat we het boek met reglementen doornemen en gebieden uitkiezen waar ze regels kunnen maken, gebieden waar nog nooit eerder sancties zijn gegeven, en we zullen proberen ervoor te zorgen dat we onszelf indekken."

"We hebben al seizoenen meegemaakt zonder straffen, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat ik ze geen reden geef - zelfs geen aanleiding."