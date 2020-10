Sebastian Vettel hoopt dat nieuwe F1-baas Domenicali goede keues maakt

Sebastian Vettel zegt dat Stefano Domenicali meer dan in staat is om F1 supremo te worden. Vorige week werd officieel aangekondigd dat de Italiaan zal overstappen van Lamborghini naar de FOM om de nieuwe leider van de F1 te worden. Domenicali zal de plek overnemen van Chase Carey.

Vettel aarzelde echter om commentaar te geven op de terugkeer van de huidige Lamborghini-baas Domenicali naar de Formule 1 toen hem werd gevraagd in Sochi.

De viervoudig wereldkampioen: "Ik denk dat hij de sport kent, hij is al heel lang betrokken, maakt al heel lang deel uit van Ferrari, en hij is meer dan in staat om dat soort werk te doen. De tijd zal het leren, maar het zal leuk zijn hem terug te zien."

Toen hem werd gevraagd wat hij anders zou willen zijn onder de heerschappij van Domenicali, voegde Vettel eraan toe: "Het is moeilijk om commentaar te geven. Ik heb een mening, maar er gaan er veel rond. Het is gemakkelijk om te zeggen 'dit kan worden verbeterd en dat kan worden verbeterd', maar ik denk dat het aan de mensen is die de show in de toekomst zullen leiden om te beslissen wat het beste is. Het is de taak van de eigenaar om iemand de leiding te geven die ervoor zorgt dat de goede keuzes worden gemaakt."