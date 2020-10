Horner: "Gevoel van voldoening kan erin sluipen bij Mercedes"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner kan er 'voldoening' binnensluipen bij het dominante Mercedes. Hij sprak deze woorden uit nadat Lewis Hamilton twee tijdstraffen van vijf seconden kreeg in Sochi, omdat blijkt dat de ingenieurs van Mercedes de Britse coureur daadwerkelijk groen licht hebben gegeven om zijn starts buiten de aangewezen zone te oefenen.

Andrew Shovlin van Mercedes zei tegen de Salzburger Nachrichten: "We wisten niet helemaal hoeveel verder hij wilde gaan."

Het is nu aan Red Bull Racing om druk uit te oefenen op Mercedes, zo vindt Horner: "Als je domineert, kan zelfgenoegzaamheid binnensluipen. Het kan zomaar zijn dat men bij Mercedes op een gegeven moment voldoening heeft en dan gaan ze fouten maken."

"We doen er alles aan om een ​​auto op de baan te krijgen waarmee we Mercedes meer onder druk kunnen zetten. We weten hoe sterk we zijn op operationeel gebied, dat zie je aan onze pitstops. We zijn regelmatig de beste op dat gebied."

Verstappen profiteert

Wat betreft de indruk dat Mercedes en Hamilton fouten beginnen te maken, antwoordde hij: "In wezen concentreren we ons op onze eigen prestaties. Maar het valt op dat er bij de andere fouten zijn gemaakt. Als je domineert, kan de voldoening erin sluipen."

"Natuurlijk hebben we geprofiteerd van Hamilton's straffen in Sochi, maar Max Verstappen kon ook het hele weekend alles uit de auto halen. Het was ons beste resultaat in zeven jaar bij Sochi, dus daarom ben ik blij."