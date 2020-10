Valtter Bottas reageert op kritiek: "Fuck you!"

Valtteri Bottas gaf afgelopen zondag een woedende reactie aan zijn 'critici' na het winnen van de Russische Grand Prix. Na vorig jaar in Melbourne te hebben gewonnen, zei de Fin op de radio: "Voor wie het aangaat, fuck you."

Hij gaf zondag ook een bijna identieke reactie in de uitloopronde in Sochi. De Mercedes-coureur won de Grand Prix van Rusland en reageerde op de boordradio vrijwel identiek: "Ik wil mijn critici bedanken, dus voor wie het aangaat; Fuck You!"

Er wordt aangenomen dat Bottas te maken heeft met een hoop kritiek op sociale media, waarbij sommigen vermoeden dat hij niet meer dan een ondersteunende rol speelt voor teamgenoot Lewis Hamilton. Achteraf probeert hij uitleg te geven aan zijn reactie, die bijna een handelsmerk zijn geworden als de Fin een race wint.

Bottas: "Ik begrijp eerlijk gezegd niet de mensen die de behoefte hebben om andere mensen te bekritiseren. Er zijn mensen geweest die me vertelden dat ik me niet druk moest maken, ik zou het moeten opgeven, maar zoals ik ben zal ik dat nooit doen, dus ik wilde ze gewoon opnieuw mijn beste wensen sturen."

Maar zelfs nadat die uitleg had gegeven, ging de kritiek door. Een Instagram-gebruiker zei tegen Bottas: "Denk je dat op dit moment iemand zal geloven dat je er bent om te winnen? Je zult een brave jongen zijn en doen wat ze je zeggen en Lulu zoals altijd de overwinning laten behalen."

Bottas reageerde op de Instagram-gebruiker: "Het kan me niet schelen wat je gelooft vriend. Ik geloof in mezelf. Als ik jouw manier van denken had gehad, had ik nooit een kans gehad in mijn carrière, nooit. Geef nooit op!"