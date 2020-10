FIA over F1-kalender 2021: "Ook volgend jaar nog last van corona"

De operationeel directeur van de FIA ​​denkt niet dat de Formule 1 in 2021 coronavrij zal zijn. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van Bruno Famin dit jaar is het toezicht houden op het gezondheidsprotocol dat het mogelijk maakt dat de races in 2020 doorgaan terwijl het coronavirus nog altijd iedereen bezig houdt.

Famin ging in gesprek met de Spaanse krant AS in op de situatie: "We hebben tot nu toe een aantal moeilijke situaties gekend, maar we hebben ze opgelost zonder onze activiteiten direct te verstoren. Nul risico bestaat niet, dus er kunnen problemen zijn in de laatste races, we moeten waakzaam blijven."

Het coronavirus is momenteel in de hele wereld bezig aan een tweede golf, wat twijfel doet rijzen over de vraag of sommige geplande races in 2020 mogelijk worden geannuleerd en of een 'normale' 2021-kalender mogelijk zal zijn. Famin: "Er is in de meeste landen een debat over het al dan niet houden en door laten gaan van dit soort evenementen. Voorlopig hebben we een protocol dat werkt en zichzelf heeft bewezen, dus er is momenteel geen reden om het geplande schema niet te volgen."

2021 normaal?

Een terugkeer naar normaliteit in 2021 is een andere vraag. "Het zal ook moeilijk worden, al weten we nog niet precies hoe moeilijk. Het virus zal nog steeds bij ons en overal aanwezig zijn. Totdat we voor iedereen een efficiënt vaccin hebben, zullen we problemen hebben."

"De tests kunnen verbeteren, en dat geldt ook voor de behandelingen. Het zou volgend jaar moeten verbeteren, of we hopen het allemaal, maar we zijn er allemaal van overtuigd dat het weer een jaar met coronavirus wordt."

Of dat betekent dat Liberty Media een volledige en 'normale' kalender van zowel Europese als overzeese races zal organiseren, weet Famin niet zeker. "Ik twijfel er niet aan dat FOM eraan werkt, maar er zijn nog veel vragen. Het is te vroeg om daarover te spreken."

"Veel mensen hopen dat de situatie in de tweede helft van het jaar zal verbeteren, maar het enige dat we, helaas, weten, is dat het virus aanhoudt."