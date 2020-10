Chaos in Barcelona: Politici willen Spaanse GP redden na plots opstappen nieuwe directrice

Een prominente politicus heeft zichzelf ten doel gesteld om de Spaanse Grand Prix te redden. Nog maar een week geleden zei de nieuw geïnstalleerde baas van het circuit van Barcelona, ​​Maria Teixidor, dat ze zich voorbereidde om een ​​overeenkomst voor 2021 te bespreken met Liberty Media.

Ze is plotseling teruggetreden en de krant La Vanguardia meldt dat de lokale politicus Roman Tremosa haar op korte termijn heeft vervangen. Tremosa over Teixidors plotselinge ontslag: "We betreuren haar beslissing maar respecteren dat. We hebben nu een urgente situatie en daarom heb ik besloten om tijdelijk het voorzitterschap van het circuit op me te nemen."

"We moeten garanderen dat de onderhandeling voor het contract de onderhandelingen voor de Formule 1, dat in oktober moet worden afgerond, succesvol is. Ik heb het presidentschap op me genomen om stabiliteit te geven en uit een heel vreemde situatie te komen."

"De korte termijn doelstelling is F1. We moeten proberen de overeenkomst in oktober af te sluiten en daarna zullen we nadenken over het hoe we het circuit in de toekomst gaan besturen en met welke mensen."

Geen expert op F1 gebied

Tremosa zei dat hij zal worden bijgestaan ​​door andere circuitfunctionarissen in zijn gesprekken met Liberty. "Ik zal indien nodig de onderhandelingen leiden, maar ik ben geen expert op het gebied van Formule 1. Er zijn mensen die daar meer voor gekwalificeerd zijn dan ik."

Tremosa geeft toe dat de besprekingen moeilijk kunnen zijn, gezien de financiële situatie in de nasleep van de coronacrisis. "We weten niet hoe de situatie volgend jaar zal zijn en dat dwingt iedereen om opnieuw na te denken. We zullen zien wat er in de F1 gebeurt, maar ik denk niet dat wij hetzelfde geld kunnen betalen als voorgaande jaren, maar ook niet dat Liberty dit kan verwachten. De omstandigheden zijn veranderd."