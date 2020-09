Wat hebben de coureurs totaal aan schade gereden tot nu toe?

Het seizoen is anders gelopen door het COVID-19 virus, maar er wordt gelukkig weer geracet. De Formule 1-teams begonnen in Oostenrijk en hebben inmiddels al veel circuits afgelegd. Zo is de laatste race dit weekend verreden in Rusland, echter komen er als het goed is nog meer races. Het virus bloeit weer op en het is dus de vraag of het seizoen dan wel uitgereden kan gaan worden. Er zijn in ieder geval genoeg races verreden om het een wereldkampioenschap te noemen.

We mogen blij zijn dat er weer wedstrijden zijn, maar daar horen ook schades bij. Er is een gemiddelde prijs bepaling gedaan per schadestuk. Dus als er een voorvleugel kapot gaat, is dat de prijs van een gemiddelde voorvleugel.

Op het circuit van Mugello is de meeste schade van dit seizoen gedeclareerd, terwijl de tweede race op Silverstone de minste schades zijn geteld. Hieronder is een schema te zien met de gereden schades tot en met de Grand Prix van Rusland. Wat opvalt is dat Carlos Sainz het meeste geld kost met de schades die hij aan de auto heeft gemaakt. McLaren moest voor hem al ruim twee miljoen neerleggen, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris de minste schades heeft gereden. Alfa Romeo heeft over twee coureurs de meeste schade, het team kostte de twee coureurs al bijna drie miljoen euro.