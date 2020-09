Lewis Hamilton: "Toto Wolff moet niet weggaan bij Mercedes"

Toto Wolff zei zondag dat hij nog steeds niet zeker weet welke officiële rol hij zal hebben in 2021. In de afgelopen dagen, weken en maanden is er constant gespeculeerd dat de zeer succesvolle Mercedes-teambaas op het punt staat te stoppen. Sommigen geloven dat hem was voorgehouden om F1-CEO Chase Carey op te volgen, die op 1 januari daadwerkelijk zal worden vervangen door voormalig Ferrari-baas Stefano Domenicali. Zo werd het dus niet Wolff, die al een paar jaar op de baan aast, maar zijn voormalig rivaal Domenicali.

Wolff gaf in Sochi toe dat Ferrari zijn veto uitsprak over zijn verhuizing naar de topbaan van F1. Nu die positie niet meer mogelijk is zei Wolff zondag dat hij nog steeds niet helemaal zeker weet welke rol hij volgend jaar in de paddock zal hebben.

Een beetje hinkend op twee gedachten reageert de Oostenrijker bij Sky Duitsland: "Het lijkt erop dat ik blijf. In welke rol weet ik nog niet. Ik moet nadenken over hoe de komende jaren eruit zullen zien en ook voor mijn gezin de juiste beslissing nemen."

Moeilijke tijden

Wolff zei echter dat hij de coureurs van Mercedes heeft gerustgesteld dat hij in 2021 in enige hoedanigheid bij het team blijft. Dat kan een bijzondere opluchting zijn voor Lewis Hamilton, die nog geen nieuwe deal moet tekenen. De zesvoudig wereldkampioen vertelde in Sochi: "Dit zijn moeilijke tijden in de wereld en het is niet zo eenvoudig om te gaan zitten en te onderhandelen. Ik wil graag doorgaan op de weg die we samen met Toto zijn ingeslagen, maar uiteindelijk moet iedereen zelf beslissen hoe hun toekomst eruitziet."

Wolff concludeerde: "Mijn plek is bij Mercedes. Ik wil nooit van het niveau heel goed naar goed afdalen, maar ik zie nog steeds meer ruimte voor verbetering binnen het team."