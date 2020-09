Sochi wil toekomst Grand Prix veilig stellen met nieuw contract

Sochi wil zijn contract verlengen om de Grand Prix van Rusland in 2021 en daarna te blijven houden. Al langere tijd is Sint-Petersburg in de race om de Russische Grand Prix over te nemen. De stad klopt nadrukkelijk op de deur van de FOM dat het graag een race wil organiseren in de toekomst.

Er gaan ook geruchten dat de locatie in Sochi, gelegen op de plaats van de Olympische Winterspelen van 2014, opnieuw zal worden ontwikkeld en dat het circuit plaats moet maken voor andere activiteiten of herbouwd zal worden in een nieuw ontwerp.

Andrey Kostin - de president van titelsponsor VTB Bank - meldt nu dat de kwestie van het verlengen van het contract van Sochi zal worden besproken. Hij vertelde aan persbureau Tass: "Het is heel belangrijk dat we erin geslaagd zijn om dit evenement met publiek te houden. Er werden in totaal 30.000 mensen verwacht, die tegelijkertijd volledig voldeden aan de eisen van de autoriteiten."

"Wij geloven dat dit een belangrijke internationale wedstrijd is, die belangrijk is om in Rusland te worden gehouden en die ook de interesse in de Russische motorsport aanzienlijk vergroot. De kwestie van contractverlenging zal worden besproken, maar op dit moment is het nog wat vroeg om erover te praten", zei Kostin.