Honda over Verstappen: "Kunnen zeer interessante strijd verwachten"

Honda had een goede kwalificatie in Rusland. De motorfabrikant wist met drie van de vier auto’s de derde kwalificatiesessie te halen. Het is de beste kwalificatiesessie van Red Bull in Rusland. Bij het andere team van Red Bull, AlphaTauri, wist alleen Pierre Gasly de derde sessie te halen. Voor Daniil Kvyat was de tweede sessie het einde, maar hij miste de derde sessie op 0,05 seconden.

Honda Formule 1-directeur Toyoharu Tanabe is zeer tevreden met het behaalde kwalificatieresultaat in Rusland. De grote man van Honda denkt dat de bolides morgen allemaal in de punten komen te rijden.

Beste kwalificatie ooit

Tanabe was zeer blij met de coureurs die een Honda-motor achterin hun bolides. "Het is de beste kwalificatie ooit voor Aston Martin Red Bull Racing in Sotsji. Q3 was erg spannend en Gasly en Albon eindigde als negende en tiende. Toch hebben we drie auto's in de top tien gekregen."

De thuisrace pakte iets anders uit voor Daniil Kvyat. "Het was jammer voor Daniil dat hij tijdens zijn thuisrace Q3 op slechts 0,05 seconde moest missen vanwege de zeer chaotische laatste momenten van Q2 veroorzaakt door de rode vlag. Gezien de startposities van de door Honda aangedreven bolides en ons racetempo tijdens de vrije training, mogen we verwachten dat ze allemaal in de punten kunnen eindigen Met Max Verstappen die start op de medium-band en de pole-man die op de zachte band start, kunnen we een zeer interessante strijd aan de voorkant verwachten."

Het is te hopen voor Honda, Verstappen en Red Bull dat het dit keer beter verloopt dan de vorige weken. De betrouwbaarheid van de motoren van Honda viel flink tegen en vooral de motor van Max Verstappen. Hij viel al een paar keer uit met motorproblemen, maar dat zou nu opgelost moeten zijn.