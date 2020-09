Assen had contact met FOM voor organiseren F1-race zonder publiek

De FOM stond begin dit jaar voor een pittige uitdaging door de coronacrisis. Toen bleek dat de F1 niet van start kon gaan in Australië en de rest van de eerste races uitgesteld moesten worden was het de taak aan het team van Chase Carey om de kalender opnieuw samen te stellen.

Races uitgesteld

Nadat de eerste vier races geschrapt waren bleek het daarna ook voor Zandvoort onhaalbaar om de Dutch Grand Prix te laten rijden op het circuit in de duinen. De race werd net al veel andere races uitgesteld en geschrapt om volgend jaar hopelijk wel te laten plaatsvinden.

Het bleek dat in de beginfase er sowieso geen fans bij de races aanwezig zouden mogen zijn, net zoals zo min mogelijk personeel van de teams op de circuits.

Assen zocht contact met FOM

De organisatie van de Dutch Grand Prix had al vrij snel besloten en uitgesproken geen race te willen organiseren zonder fans op de tribunes. Daar wilde het circuit van Assen van profiteren, zo blijkt uit de woorden van evenementen organisator Lee van Dam in gesprek met BNR nieuwsradio.

Lee van Dam vertelde in het gesprek: "Er is wel contact geweest met de FOM daarover. Maar goed, zij hebben verplichtingen naar Zandvoort en dat respecteren we. We zijn allang blij dat de Formule 1 naar Nederland komt, maar jammer dat het niet in Assen is. Natuurlijk hadden we heel graag Formule 1-wagens in Assen zien rijden en ook wel zonder publiek."

De Dutch Grand Prix zou dit jaar eigenlijk na 35 jaar terugkeren naar Nederland op Circuit Zandvoort. Door de uitbraak van het coronavirus ging dat niet door. De organisatie wil de race komend seizoen alsnog houden, het liefst met publiek. "Ik denk dat het een heel verstandige keuze is om niet zonder publiek te rijden", aldus van Dam die in 1985 betrokken was bij de laatste F1-race in Nederland op Zandvoort.