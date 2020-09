Daniil Kvyat: "Nog altijd niet in onderhandeling met het team over 2021"

Daniil Kvyat zegt dat hij zijn plaats bij AlphaTauri voor het seizoen 2021 nog moet bespreken met de leiding van Red Bull. Er wordt verwacht dat Red Bull Pierre Gasly bij het juniorenteam zal houden, zeker na zijn overwinning in Monza, maar mogelijk de relatief worstelende Kvyat zal vervangen door rookie Yuki Tsunoda. De Japanner heeft de steun van Honda, wat tevens kan betekenen dat Honda in de F1 wil blijven.

De Rus Kvyat liet echter doorschemeren dat pech zijn seizoen 2020 tot nu toe heeft geteisterd. In gesprek met Sport Express zei de 26-jarige: "Ik heb vind de term 'pech' een negatieve woordkeus. Ik vind 'omstandigheden' beter gepast bij de situatie. Soms zijn ze in het voordeel voor jou, soms zijn ze tegen jou, en dit jaar zijn ze heel vaak tegen mij geweest."

Kvyat hoopt dat zijn aanstaande gesprekken over 2021 met Red Bull-coureursmanager Helmut Marko niet zo beladen zijn. Toch zijn de onderhandeling nog altijd niet begonnen: "Er zijn op dit moment geen onderhandelingen. Ik denk dat we binnen 30 dagen beginnen met de gesprekken."

"Ik ben niet zenuwachtig en begrijp alles perfect. Het is pas midden in het seizoen. Goede resultaten zijn altijd de beste argumenten voor onderhandelingen. De rest is secundair en dus van minder belang."