Franz Tost: "Pierre Gasly bijna net zo goed als Max Verstappen en Charles Leclerc"

Pierre Gasly staat sinds 2 weken geleden in het rijtje F1 Grand Prix-winnaars. Vanuit het niets won de AlphaTauri-coureur de Grand Prix van Italië in Monza met het 'kleine' Italiaanse team. De Fransman heeft zichzelf hierdoor in de spotlights gezet en meteen kwamen de verhalen naar boven of Gasly niet naast Max Verstappen moet zitten bij Red Bull Racing.

Zijn huidige teambaas Franz Tost is van mening dat Pierre Gasly bijna hetzelfde niveau heeft als Max Verstappen en Charles Leclerc, de twee coureurs die worden gezien als 'de toekomst van de F1'.

Red Bull reageerde op de verhalen van Gasly die terug naar Red Bull zou moeten, door te stellen dat Gasly een prima teamleider is voor AlphaTauri en dat het team hem goed kan gebruiken.

Franz Tost, de baas van Alpha Tauri, vertelde aan Motorsport Magazin: "Als Gasly zich op deze manier blijft ontwikkelen, zie ik hem als één van de grote sterren van de toekomst. Hij heeft het potentieel om wereldkampioen te worden. Hij is niet ver weg van Max Verstappen en Charles Leclerc."