'Stefano Domenicali wordt nieuwe CEO Formule 1'

Waar het in de paddock al maanden gonst van de geruchten dat huidige Mercedes-teambaas Toto Wolff achter de schermen aan het werk was om de rol als CEO van de vertrekkende Chase Carey over te nemen, lijkt die eer nu toch aan iemand anders toe te gaan komen. Stefano Domenicali, die op dit moment nog fungeert als topman bij Lamborghini en voorzitter van de FIA Single Seater Commission, zou aan de teams al gepresenteerd zijn als de nieuwe CEO, maar Liberty Media weigert dat nieuws op dit moment te bevestigen.

Domenicali is in de Formule 1 vooral bekend als voormalig teambaas van Ferrari, het team dat hij van 2008 tot en met 2014 leidde. Hoewel het team in het laatste jaar met zijn voorganger Jean Todt aan het roer nog beslag legde op zowel het coureurs-, als constructeurskampioenschap en er in het eerste jaar met Domenicali ook nog een constructeurstitel aan de overlopende Ferrari-prijzenkast werd toegevoegd, stagneerde daarna het succes. Hoewel Fernando Alonso nog 3 keer een tweede plek in het kampioenschap wist veilig te stellen, leek de auto van het team bij lange na niet zo sterk als het in die tijd dominante Red Bull Racing. Het dieptepunt onder Domenicali's leiding kwam in 2014 toen het team geen enkele zege pakte.

Echter heeft de Italiaan de laatste jaren een goede indruk achtergelaten door bij Lamborghini, de omzet significant te laten stijgen en ook als voorzitter van de voornoemde FIA Single Seater Commission zou de in Imola geboren topman zijn kwaliteiten als bestuurder getoond hebben. Door het overnemen van de rol Chase Carey, die na zijn aftreden wel nog in een kleinere rol betrokken blijft bij de Formule 1, wordt het bestuur van de Formule 1 gedomineerd door voormalig Ferrari-medewerkers, met Jean Todt als voorzitter van de FIA en Ross Brawn als sportief directeur.