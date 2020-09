Voorlopig geen nieuw contract voor Spaanse Grand Prix in Barcelona

De Spaanse Grand Prix wist afgelopen jaar op het nippertje een akkoord te sluiten met Liberty om ook dit jaar een race te houden. Door de coronacrisis kwam de hele kalender op losse schroeven te staan maar alsnog werd er gereden in Spanje.

De deal die vorig jaar werd gesloten was slechts voor één jaar en de vraag is of er een toekomst op de F1-kalender is voor volgend jaar. Het circuit in Barcelona kampt al jaren met verliezen en weet de race vooral via overheidssubsidie overeind te houden.

De gesprekken voor een nieuw contract staan dan ook momenteel op een laag pitje, zo maakt Maria Teixidor bekend, de directeur van de Spaanse Grand Prix: "We willen dat de F1 verbonden blijft met het circuit, zoals het historisch is geweest. We hebben contact gehad en een afspraak gemaakt met de mensen van Liberty, maar ze willen eerst een analyse maken van dit moeilijke jaar dat we doormaken voordat we ingaan op de volgende kalender."

"Vanwege de realiteit van het moment kunnen we dit niet doen met de snelheid die we zouden willen."

MotoGP in Barcelona

Teixidor zei ook dat ze wil dat de MotoGP in Barcelona blijft. "We hebben nog een jaar te gaan met dat contract, dus het is niet zo urgent als de F1. Als circuit willen we de wereldkampioenschappen die we hebben behouden, maar de onderhandelingen hebben twee kanten en we moeten eerst de plannen van de anderen kennen."