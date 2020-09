Pierre Gasly: "Het kwam mij niet aanwaaien, altijd moeten knokken in mijn leven"

Pierre Gasly beleefde na zijn sensationele overwinning in Monza bijzondere tijden. Nog nooit had hij zoveel aandacht gekregen. Aanvragen voor interviews op de radio, TV en vele felicitaties die hij ontving volgden elkaar in rap tempo op. In een interview blikt hij terug op zijn eerste overwinning, waardoor hij voor altijd in de geschiedenisboeken staat.

Vanaf het moment dat de AlphaTauri-coureur over de finish kwam, kreeg hij geen moment rust. "Ik had eerlijk gezegd geen seconde om echt te gaan zitten en te beseffen wat er werkelijk was gebeurd. Het is zo'n gekke tijd geweest", vertelde Gasly aan de Britse site racefans.net.

Olivier Panis vorige Franse winnaar

Zijn overwinning op Monza was de tweede overwinning van zijn team. In 2008 won het team als Toro Rosso ook op Monza in met Sebastian Vettel. Bovendien is Gasly de eerste Franse Grand Prix-winnaar sinds Olivier Panis de Grand Prix van Monaco in 1996 wist te winnen.

Gasly werd overspoeld met felicitaties, waaronder die van veel collega's, maar één felicitatie raakte hem in het hart. "Ze zeiden: 'Luister naar je voicemail, want er is waarschijnlijk een bericht dat je niet wilt missen'."

Het was de Franse president Emmanuel Macron, om hem te feliciteren met zijn grote overwinning. "Hij zei dat hij heel trots op me was en dat het hele land heel trots op me was nadat iedereen zo lang moest wachten op een Franse winnaar na Panis. Het waren ontroerende woorden en het deed me beseffen dat er die dag iets groots in mijn leven was gebeurd toen de president belde. Het was een heel bijzonder moment."

Vechtlust

De overwinning van Gasly komt na een turbulente en moeilijke tijd voor de Fransman. Niet alleen werd hij na zijn promotie naar Red Bull Racing voortijdig teruggestuurd naar Toro Rosso, maar ook zijn jeugdvriend Anthoine Hubert stierf tijdens het Grand Prix-weekend op Spa Francorchamps.

Hij schrijft zijn vermogen om te herstellen toe aan de vechtlust die hij sinds zijn jeugd heeft gehad. "Niets werd me zomaar gegeven, het is mij niet komen aanwaaien. Ik heb altijd moeten vechten voor alles wat ik wilde in mijn carrière en mijn leven. Ik denk dat het een mentaliteit is die ik van mijn broers heb gekregen. Het heeft me echt geholpen."

Gasly bleef hard werken. "Ik dacht: Oké, concentreer je op jezelf, concentreer je op het beste van het team en van mijn relatie met hen. En race voor race werden we steeds beter."