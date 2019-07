Olivier Panis: "Formule 1 is 'veel te saai' voor de coureurs"

De winnaar van de Grand Prix van Monaco in 1996, Fransman Olivier Panis, heeft in een interview aan Auto Hebdo zijn zorgen geuit over de huidige status van de Formule 1. Panis, een zeer ervaren voormalig Formule 1-coureur die bekend stond in de paddock als 'fenomenale testcoureur', gaf aan dat het hedendaags saai moet zijn voor Formule 1-coureurs om te racen.

Panis, die na zijn titel in het International Formula 3000-kampioenschap in 1994 bij Ligier aan de slag ging, gaf aan dat hij gereden heeft in de periode dat de Formule 1 nog 'magisch' was. "Vooral van 2002 tot 2004 was het verbazingwekkend", verklaarde hij. Panis onderstreept hiermee de visie van Fernando Alonso die onlangs nog vertelde dat de jaren 2001 tot 2007 voor hem de mooiste jaren in de Formule 1 waren, vanwege de 'niet-complexe machines' en de mogelijkheid om 'puur te racen'.

"De prestaties van die auto's waren echt te gek", vertelde Panis. "Je zette nieuwe banden op met 40 kilo aan brandstof, daarna kwam je terug voor nog een set nieuwe banden en 40 kilo brandstof. Het was oorlog van de eerste tot en met de laatste ronde. Het was magisch", vertelde de enthousiaste Fransman.

Panis gaf eveneens toe dat hij tegenwoordig niet meer voor de televisie zit om iedere race te kijken. "Ik kijk omdat het deel uitmaakt van mijn leven, maar er is veel te veel veranderd", vertelde hij.

"Ik vind de kwalificatie nog steeds het mooiste moment van het weekend, omdat ik denk dat de huidige generatie auto's in dit kwalificatie-format uitstekend tot hun recht komen. Maar de races, ze zijn acht seconden verwijderd van de kwalificatie-tijd en de ingenieurs bepalen wat er gebeurd. Het zijn net voorgeprogrammeerde coureurs die rekening moeten houden met de bandentemperatuur, de remmen, de motor en een heleboel andere dingen die er voorheen niet waren. Hoe saai moet het zijn?"

"Ik weet zeker dat 90 procent van de coureurs hetzelfde denken. Maar, als je je hele leven risico's hebt genomen om in de Formule 1 te komen, dan snap ik dat je tevreden bent met wat je hebt en je niet publiekelijk gaat klagen", sloot hij af.