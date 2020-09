FIA moest Party Mode verbieden om zichzelf te beschermen

Red Bull bleek al enige tijd erop te hebben aangedrongen bij de FIA om de Party Mode te verbieden. Juist door de Party Mode zorgde Mercedes voor de grote voorsprong ten opzichte van de rest van het veld. Red Bull drong vooral aan op het verbod, achter de schermen. Mede daarom kwam het verbod als een verrassing toen de FIA hiermee naar buiten kwam.

De kwalificatiemodus of 'Party Mode' werd plotseling verbannen en dat ging de Grand Prix van Monza in. Een relatief vergaand verbod en dat tijdens een actief seizoen opvallend was, legt de technische man van de FIA, Nikolas Tombazis, nu uit wat de FIA ​​in die richting deed bewegen.

Meerdere teams hebben al enige tijd aangegeven dat een dergelijke motorinstelling verboden zou moeten worden, ook met het oog op het feit dat Mercedes er optimaal gebruik van maakt. Nu het verbod is ingegaan en we twee kwalificaties en races hebben gehad, zijn de verschillen niet echt opvallend. De vraag is dus of het een effectieve impact heeft gehad op sportiviteit.

Zelfbescherming

Uiteindelijk ging de FIA ​​overstag en niet alleen op aandringen van de teams, maar ook om zichzelf te beschermen. Dit om te garanderen dat de motoren altijd volgens de regels zouden werken. Iets dat erg moeilijk te besturen is met verschillende motorinstellingen vanwege de complexiteit van de motoren die tegenwoordig gebruikt worden.

In gesprek met Auto Motor und Sport zegt Tombazis: "Helaas is het niet meer zo eenvoudig als in de tijd van de V8-motoren. Om op dat moment de maximale snelheid te halen, was het nodig om de afmetingen correct te hebben en dat de brandstof voldeed aan de regels."

"Het probleem met de huidige motoren is dat hoewel de hardware volledig legaal kan zijn, er nog steeds een mogelijkheid is om deze illegaal te gebruiken. Om dit te voorkomen, moeten we via de software continu een oneindig aantal parameters monitoren, evenals de signalen en sensorberichten tijdens het rijden. Als een coureur elke ronde de motorinstellingen aanpast, is het erg moeilijk om de werking van de auto te controleren, de motor elke ronde na te kijken of hij aan de regels voldoet. Vooral tijdens bijzondere momenten in een race, zoals de ronde voor of na een pitstop of bij het inhalen. We moesten deze maatregel dus ook nemen om onszelf te beschermen."