Races zonder publiek definitief ten einde

De trend van F1-races zonder publiek op de tribunes is eindelijk ten einde. Voor het eerst sinds de coronacrisis toesloeg, waren toeschouwers weer terug op de tribunes. In Mugello waren vorig weekend bijna 3.000 toeschouwers op diverse tribunes in het Toscaanse landschap.

Nog grotere groepen toeschouwers zullen de komende weken een reeks races bijwonen. De organisatoren van Sochi hebben kaartjes verkocht, terwijl Nurburgring-baas Mirco Markfort in gesprek is met de lokale regio om een ​​bepaald aantal toeschouwers toe te staan ​​de volgende race in oktober bij te wonen.

DTM een voorbeeld

Hij zei tegen de krant Kolner Express: "Elk evenement moet afzonderlijk worden goedgekeurd. Maar zoals we nu hebben gezien met de DTM, kan dit op zeer korte termijn voor het evenement worden gedaan. Op dit moment is het niet mogelijk om te voorspellen hoeveel toeschouwers er mogen komen, maar elke extra dag dat we kaartjes moeten verkopen is natuurlijk een goede dag."

Portimao verwacht 45.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen op de tribunes, terwijl Stefano Bonaccini, de president van de regio Emilia Romagna in Italië, onthult dat fans de race in Imola op 1 november moeten kunnen bijwonen. Tegen Sky Italië zei Bonaccini: "Ze lieten in Misano zien dat we voor eenmalige buitenevenementen de veiligheid van de mensen kunnen garanderen."

"Het werkt, we hebben het laten zien, dus gezien de trend van de epidemie is er de mogelijkheid om de deuren voor fans in Imola opnieuw te openen."

Turkije hoopte op uitverkocht huis

Ten slotte gaf Istanbul-promotor Vural Ak toe dat de oorspronkelijke bedoeling was om voor een 'full house' te gaan tijdens de Turkse race van 15 november.

"De capaciteit is 220.000 zitplaatsen onder normale omstandigheden, maar dat was niet mogelijk met covid-19. We hopen nu ongeveer 100.000 mensen aan te trekken."

Ak onthulde dat 40.000 tickets, met prijzen vanaf slechts 3 euro, alleen al op de eerste dag werden verkocht - en maar liefst 10.000 in het eerste uur.