FIA: "Grindbakken zijn niet op elk circuit mogelijk"

Veel coureurs spraken afgelopen weekend hun enthousiasme uit over Mugello. Niet alleen het circuit zelf kreeg applaus, ook de aanwezigheid van vele grindbakken kon op goedkeuring van veel coureurs en teams rekenen.

In tegenstelling tot veel moderne circuits, zijn er veel grindbakken rond de baan. Het circuit in Mugello wordt dan ook gezien als 'old school'. Als coureurs fouten maken, is het circuit onverbiddelijk. Ook over de 'track limits' is er minder discussie, want het overschrijden ervan wordt direct afgestraft door de grindbakken, iets waar de coureurs zelf een groot voorstander van zijn.

Grindbakken niet overal mogelijk

Dit betekent echter niet dat er in de toekomst meer grindbakken op de circuits zullen komen. FIA-racedirecteur Michael Masi stelt op motorsport.com dat grindbakken niet overal te vinden zijn. "We moeten voor elk circuit in overleg met de eigenaren en gebruikers tot passende oplossingen komen. Daar gaan we aan werken. We hebben dit al met de coureurs besproken. Laat ik het zo zeggen: grindbakken zijn niet overal de oplossing, soms het is het ook niet mogelijk."

Tussenoplossing

Sebastian Vettel kwam met een compromis als voorzitter van de Grand Prix Drivers Association: een smalle strook grind tussen de baan en de uitloopstrook. "Je wilt hierdoor niet wijd gaan. Het is geen makkelijke beslissing, maar al dat asfalt rond sommige circuits neemt karakter weg en maakt het te makkelijk om fouten te kunnen maken. Als coureur wil je het liefst gestraft worden zodra je de baan verlaat, maar je moet een balans vinden tussen grind en asfalt voor het geval er iets mis gaat."

Fans willen grindbakken

Voor de 'diehard' F1-fans zijn de uitloopstroken al jaren een doorn in het oog. Voor de jaren 2000 waren er alleen maar grindbakken en wagens die toen uitvielen konden niet meer eruit komen, waardoor er ook vaker spannende races kwamen of bijzondere uitslagen. Op die manier sprokkelde een team als Minardi nog wel eens een puntje.

Tegenwoordig is dat allemaal niet meer mogelijk doordat de uitloopstroken ervoor zorgen dat een coureur hoogstens een vlakke plek op zijn band heeft maar wel door kan rijden. Voormalig FIA-wedstrijdleider Charlie Whiting vond de uitloopstroken ook onderdeel van de veiligheid omdat de uitloopstroken meer afremmen dan grindbakken.

Met Michael Masi lijkt die trend mogelijk enigszins te kunnen kantelen, al blijft het afwachten waar er de komende jaren asfalt wordt weggehaald en grindbakken worden teruggeplaatst.