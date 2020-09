Carlos Sainz boos op Racing Point vanwege dumpen Sergio Perez

Carlos Sainz heeft Racing Point verafschuwt voor het dumpen van Sergio Perez. De McLaren-coureur zei in Mugello dat hij boos is over de manier waarop Perez beweert dat hij geen bericht kreeg dat zijn contract voor 2021 zou worden geannuleerd om plaats te maken voor Sebastian Vettel.

Tegenover Spaanse media was Sainz vrij uitgesproken over de situatie en steunt hij zijn Mexicaanse collega: "Checo had zoveel jaren een vertrouwensrelatie met het team, en redde het zelfs van een faillissement. Nu zijn ze eindelijk in staat om een ​​goede auto voor hem te bouwen en willen ze niet verder. Dat maakt me boos omdat ik een goede band met hem heb en ik respecteer hem als coureur."

Prestaties van ondergeschikt belang

Sainz, die volgend jaar naar Ferrari verhuist om Vettel te vervangen, zei dat het Perez-verhaal laat zien dat Formule 1 niet altijd over prestaties gaat. Sainz: "Als het om prestaties ging, zou er geen reden zijn waarom Racing Point hem niet langer zou willen."

Dat sentiment is afgelopen weekend wijdverbreid in de paddock, waarbij zelfs Max Verstappen aan RTL vertelde dat Perez 'niet veel langzamer zou zijn' dan viervoudig wereldkampioen Vettel. Max Verstappen: "Perez deed het zeker niet slecht bij Racing Point."

Zelfs voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone mengde zich in de discussie: "Seb had niet veel keus, maar Aston Martin zou nog steeds een hand met vier azen voor hem kunnen zijn. Mocht Mercedes stoppen als fabrieksteam, dan zou Aston Martin deze rol kunnen overnemen. Beide merken zijn ook aan elkaar gelinkt in de autoindustrie, dus als dat gebeurt, heeft Sebastian alles goed gedaan."