Jean Todt: "Hoop dat Volkswagen wil toetreden tot de F1"

Jean Todt zegt dat hij hoopt dat Volkswagen een overstap naar de Formule 1 overweegt. Eind vorige maand zei Volkswagen-chef Herbert Diess dat F1 met synthetische brandstoffen een veel spannendere en leukere tech-wedstrijd zou worden dan Formule E. VW-merken Audi en Porsche rijden op dit moment echter races in de Formule E.

FIA-president Todt vertelde Auto Motor und Sport dat de plannen van de Formule 1 om 'e-fuels' in 2023 te introduceren zelfs de weg zouden effenen voor betere motorregels. Todt: "Als we er vanaf 2023 in slagen om e-fuels te gebruiken, zullen we ook flexibel zijn in onze keuze van motorarchitectuur. Dan kun je ook aan een minder complexe motor denken, zolang die maar efficiënt blijft."

De Fransman gaf toe dat hij de recente opmerkingen van Diess over een mogelijke toekomst in dat soort Formule 1 voor Volkswagen had gezien. Todt: "Ik heb erover gehoord, maar niet persoonlijk van meneer Diess. Daarom wil ik voorzichtig zijn met mijn eigen opmerkingen. Ik weet niet of hij het echt zo heeft gezegd. Als hij dat deed, kan ik alleen maar tegen hem zeggen: welkom bij de Formule 1."

Kritiek op Todt

Todt is door sommigen bekritiseerd omdat hij campagne voert om de kosten in de Formule 1 te drukken, en er zijn er die nog steeds denken dat het afschaffen van de luide V8-motoren uit het verleden een grote fout was. De Fransman verdedigt zijn besluit van destijds: "In de loop van de tijd zijn onze auto's en de wereld om ons heen volledig veranderd. Je kunt de motoren van vandaag leuk vinden of niet. Maar zonder hybride-motoren hadden we het niet overleefd."