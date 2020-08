Directeur Volkswagen zet deur open voor Audi en Porsche naar de F1

In het verleden zijn al vaker verhalen geweest over het Volkswagen-concern dat naar de Formule 1 zou komen. Op Le Mans was men met Audi jarenlang onverslaanbaar en de enige stap hogerop in de autosport was de Formule 1. Uiteindelijk kwam het niet zover vanwege de directie en de economische omstandigheden, net als de reglementen in de Formule 1.

Volkswagen-directeur Herbert Diess heeft nu echter een verleidelijke hint laten vallen over de potentiële toekomst van de Duitse autofabrikant in de Formule 1. Hoewel de Volkswagen-merken Audi en Porsche in de Formule E zitten, zegt Diess dat hij de voorkeur geeft aan de topklasse van open raceklassen in de autosport, zelfs als we kijken naar de toekomst van technologie.

Formule E is niet leuk

Op zijn LinkedIn-pagina suggereert hij dat Volkswagen de mogelijkheden bekijkt om in de Formule 1 te stappen: "Naar mijn persoonlijke mening zou het beter zijn om door te gaan met autoracen. F1 CO2-neutraal worden met synthetische brandstoffen is een veel spannendere en leukere technische competitie dan Formule E."

Hij zei zelfs dat de Formule E vergelijkbaar is met 'een paar rondjes rijden in stadscentra in gamingmodus'.

De Oostenrijker drong echter ook aan: "Dit alles heeft alleen zin als we binnenkort koolstofvrije elektriciteit krijgen. Het is mogelijk, maar de streefdatum van Duitsland om pas in 2038 uit de kolencentrales te stappen, is voor een rijk, technologisch toonaangevend land bij lange na niet ambitieus genoeg."

Toch is de opmerking van de directeur opmerkelijk aangezien hij publiekelijk aangeeft dat het Audi en Porsche-team in de Formule E eigenlijk niet op de interesse kunnen rekenen van die directie.