Mick Schumacher: "Ik heb helemaal geen garantie op F1-stoeltje"

Mick Schumacher laat zich niet meeslepen door speculaties dat hij zijn beroemde vader in de Formule 1 gaat opvolgen. In een interview met RTL wil de 21-jarige Duitser niet ingaan op suggesties dat hij volgende maand een vrije training op vrijdag voor Alfa Romeo op de Nurburgring krijgt.

Maar Schumacher, wiens vader zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is, glimlachte toen hij toegaf dat het circuit in de Duitse Eifel 'een stukje thuis' is. Mick leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en er is gesuggereerd dat een kampioenschap zijn overstap naar de F1 voor 2021 vrijwel garandeert.

De jonge Duitse coureur zei hierover: "Ik blijf gewoon mijn ding doen. Het betekent natuurlijk wel iets om wereldkampioen Formule 2 te zijn. Het trekt natuurlijk de aandacht, maar het is niet vanzelfsprekend dat er precies op dit moment een stoeltje voor mij klaarstaat. Er is dus helemaal geen garantie."

Vettel geeft Schumacher tips

Schumacher onthulde ook dat hij nog steeds 'een paar tips' over zijn carrière krijgt van Sebastian Vettel, die tot nu toe zeer behulpzaam is geweest.

Vettel had een zeer hechte band met Mick's 51-jarige vader. Deze week merkte de Ferrari-coureur op dat Lewis Hamilton volgend weekend in Sochi het record Michael Schumacher van 91 overwinningen in zijn carrière zou kunnen evenaren.

De 33-jarige coureur zei tegen Sky Italië: "Aan de ene kant is het jammer dat alles zo eenvoudig is voor Lewis. Hij heeft echter hard gewerkt om zichzelf in deze positie te plaatsen. Lewis verdient al deze successen, maar hij zal nooit mijn held zijn. Dat zal altijd Schumi zijn, hoewel ik natuurlijk blij ben voor Lewis."