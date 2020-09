F1-steward Mika Salo: "Valtteri Bottas heeft niet plots geremd"

Mika Salo houdt vol dat Valtteri Bottas niets verkeerds deed voordat de herstart van de race van de race op Mugello uitliep op een dramatische crash op start-finish. Sommige coureurs die bij het enge incident betrokken waren, wezen met hun vinger helemaal naar de voorkant van het veld, waar raceleider Bottas laat zijn race hervatte toen de Safety Car de pits in was gereden.

Gegevens bekijken

Uiteindelijk gaven de FIA-functionarissen 12 coureurs een berisping, maar Bottas ontliep dat. F1-steward Mika Salo geeft in de Finse krant Ilta Sanomat uitleg: "Het heeft lang geduurd. We moesten de gegevens van iedereen die betrokken was bij de crash doornemen om te zien wie er gas gaf en wie niet."

"Toen we naar de gegevens keken zagen we dat Valtteri niets verkeerd deed. Hij gaf gas en remde niet. Hetzelfde gold voor Lewis Hamilton. Het was achter hen dat het accelereren en remmen plaatsvond, en volgens de regels mag dit niet achter de Safety Car gebeuren."

Op de vraag of de FIA ​​erover na heeft gedacht om een ​​ergste overtreder uit te kiezen voor een zwaardere straf, antwoordde Salo: "Nee, niemand werd gestraft, maar ze waren allemaal schuldig. Behalve de eerste twee."

Geen Ferrari-feest

Salo zei dat het onderzoek zo lang duurde dat hij geen feest kon bijwonen ter gelegenheid van de 1000e race voor Ferrari, voor wie de Fin in 1999 kort reed. "We gingen zo verdomd laat weg dat ik geen tijd had, maar blijkbaar was het geweldig. Ik heb de foto's gezien", lachte hij.