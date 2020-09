Sebastian Vettel geen fan van zoveel herstarts

Sebastian Vettel finishte de race op Mugello zondag als tiende in zijn Ferrari. Hij kon Kimi Raikkonen niet passeren tijdens de 1000ste Grand Prix voor Ferrari in de Formule 1

Sebastian Vettel had het moeilijk, vertelt hij na afloop: "Voor ons was het moeilijk, we moesten hard knokken om in de punten te komen vandaag."

"Het was krap met Kimi op het einde en we hebben alles gedaan dat in onze macht lag. We waren gewoon niet snel genoeg."

Als hem wordt gevraagd waaoram dat is zegt Vettel: "Waarom? Dat is een goede vraag. Het antwoord is echter moeilijker, want er zijn meerdere redenen dan één reden. We weten dat onze auto gewoon niet snel genoeg is en ik denk dat we een betere snelheid hadden verwacht in de race, dus daar moeten we goed naar kijken. Ik ben nog steeds aan het rondkijken dus ik kan nog altijd bij leren."

Vettel vindt dat er gekeken moet worden naar de reglementen die ertoe leiden dat er zoveel herstarts zijn. Want dat geeft een oneerlijke strijd, vertelt hij.

Teveel herstarts

"Ik kan het bijna niet meer terughalen, we hebben zoveel herstarts gedaan vandaag. Normaal gesproken hebben we één start, dus ja. Ik moet zeggen dat ik geen fan ben van de regel, want als je aan de goede kant start dan heb je een enorm voordeel. Als je aan de verkeerde kant start dan is het moeilijk op het vuil. "

Bekend probleem

Vettel zegt dat er naar de reglementen gekeken moet worden. "Dat probleem zagen we al in Monza. Halverwege de race liggen er naast de ideale lijn vooral veel stukken rubber, dus ik denk niet dat die herstarts eerlijk zijn. We moeten ons concentreren op het bouwen van auto's waarmee je kunt inhalen in plaats ons te laten deelnemen aan een loterij."