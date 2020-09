Sebastian Vettel is kortaf na het behalen van P14, ondanks herstel na bedroevende serie races

Terwijl Charles Leclerc de race in Mugello morgen aanvangt vanaf de vijfde startplaats, kwam Vettel niet verder dan de veertiende snelste tijd in Mugello.

Sebastian Vettel: "Het was een beetje beter, maar we hebben het nog niet helemaal voor elkaar. Maar we zullen zeker doen wat we kunnen."

De Duitser klinkt kortaf als hij voor de microfoon van Will Buxton verschijnt.

Vettel: "It should be a little bit better [tomorrow] but it's hard to say now. For sure we will try everything we can".#TuscanGP 🇮🇹 #SV5 #F1 pic.twitter.com/tK79soAQmx