Lewis Hamilton rijdt tweede tijd op hardere compound: "Bottas en Verstappen zijn indrukwekkend snel"

Lewis Hamilton zegt onder de inrduk te zijn van de snelheid van zijn directe opponenten: Valterri Bottas en Max Verstappen. Hamilton werd vrijdagmiddag tweede achter Bottas, nadat de snelle Brit zijn snelste tijd reed op een hardere band dan Verstappen en Bottas.

Leuke baan, grote uitdaging

"Vooral in de eerste sector moet ik verbeteren in de kwalificatie. Ik vind het een leuk circuit. Het is echt een uitdaging, maar ik ben er nog niet geweldig in, maar daar werk ik aan." De regereng wereldkampioen zegt dan ook nog niet helemaal tevreden te zijn na de vrijdag van de Toscaanse Grand Prix op Mugello.

Het kan beter

Vooral in de eerste paar bochten moet Hamilton nog aanscherpen ten opzichte van Max Verstappen en Valtteri Bottas. Er is ruimte voor verbetering, zegt Lewis: "Ik probeer het tot de limiet te brengen. Ik denk dat er secties zijn zoals het laatste deel van de baan die ik wel goed voor elkaar krijg en daar ben ik behoorlijk blij mee."

Lewis gaat huiswerk maken vanavond

Lewis gaat alles aanwenden wat in zijn macht ligt, om dat te verbeteren voor de kwalificatie van zaterdag, zo verzekert hij. "De eerste en de tweede sector zijn nog een beetje zwak bij mij, maar vooral het eerste deel. Er zit dus nog veel in de pijpleiding in dat eerste deel. Max en Valterri zijn echter heel erg snel daar, dus ik ga er vanavond eens een flinke studie van maken en hopelijk kan ik het allemaal recht zetten morgen".